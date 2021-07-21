野火延烧5700人撤离 加拿大卑诗省进入紧急状态

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（法新社蒙特娄20日电） 加拿大西部卑诗省今天宣布进入紧急状态，受当地高温强风影响，预料接下来几天野火火势将继续扩大。

卑诗省公共安全厅厅长法恩沃斯（Mike Farnworth ）说：「我们已经来到临界点。基于紧急事故管理及野火事务官员建议，以及我昨晚针对天气恶化的简报，我宣布进入省级紧急状态。」

他补充表示，这项决定赋予官员组织大规模撤离行动及为疏散民众提供紧急住所的权力。

法新社报导，随着受威胁区域不断扩大，卑诗省境内今天约有5700人处于撤离令范围内，人数是昨天的2倍多，另有约3万2000名居民处于戒备状态。

自6月底加拿大西部和美国西岸地区出现破纪录热浪后，大火肆虐已数周；专家表示，这种现象与气候变迁有关。

卑诗省野火消防署任务主管柴普曼（Cliff Chapman）表示，全省约3000平方公里土地已化为焦土，是往年这个时间点平均遭野火吞噬面积的3倍多。

除了可能会使大火蔓延的风势外，在炎热干燥天候助长下，卑诗省目前有近300处正在燃烧的野火点，而这样的天气预计还会持续几天。

卑诗省内陆及西南部所受影响特别严重，包括部分与美国接壤的边界。目前卑诗省境内有超过3000名消防员正在努力扑灭火势。

在美国，有超过80处大型野火点正在燃烧，其中最大的一场是俄勒冈州的靴筒山大火（Bootleg Fire），几乎烧掉15万7829公顷土地，面积比洛杉矶还大。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP