野火蹂躏 希腊面临数十年来最大生态浩劫

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（法新社雅典12日电） 希腊数以百计消防人员今天仍在野火肆虐灾区，忙着控制新窜起的火苗。这场夏季燎原大火已成为总理米佐塔基斯口中「希腊数十年来最大生态灾难」。

经两周野火肆虐，希腊有些地区昨夜下了雨，温度也减低，看似情况已缓和。希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示：「今天我们可以较为乐观了。」

但还是将面临长达数周的夏季炙热天气。

欧洲森林火灾资讯系统（European Forest Fire Information System）今天表示，希腊数十年来最炎酷热浪引发大火，摧毁10万多公顷森林土地与农地，酿成希腊2007年以来最严重的野火灾害。

大火已夺走3人性命、数百人无家可归，迫使数千人逃离家园，造成经济和环境大灾。

遭受野火季节肆虐的地中海国家中，希腊只是当中1个，各国当局都归咎气候变迁使然。

米佐塔基斯今天形容这场「超级大火」，是希腊「数十年来最大的生态灾难」。

希腊政府最近才在6月间向民众担保，已做好准备来面对野火季节，总理米佐塔基斯也处于防备状态。

但米佐塔基斯今天不得不坦承：「看来这特殊现象已超出我们的能力及所做准备。」

主要反对党领袖齐普拉斯（Alexis Tsipras ）指出，米佐塔基斯未能掌握灾情程度...以及他所应负责的范畴。

在希腊艾维亚岛（Evia）北部，数百人已搭船撤离，并有包括欧洲其他数国增援等858名消防人员，目前仍在力抗大火。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP