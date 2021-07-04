野火达170多处 加拿大：面临漫长且挑战重重夏季

广告 继续浏览后续

（法新社渥太华3日电） 加拿大170多场野火让消防人员疲于应付，军方今天待命准备打火、协助居民进行撤离。在破纪录的热浪和极度干燥环境下，渥太华当局警告，接下来会有「漫长且挑战重重的夏季」。

法新社引述官员的话报导，西部卑诗省有至少174处野火，其中78个是于过去两天窜出火苗。大多数野火都是由剧烈雷暴所引起。

野火发生在坎路普斯（Kamloops）以北，坎路普斯位于温哥华（Vancouver）东北方，两地距离350公里。

公共电视台加拿大广播公司（CBC）报导，卑诗省野火消防厅省级任务主管柴普曼（Cliff Chapman）说：「我们昨天约略看到1万2000道闪电。当中有许多击中社区附近，如同坎路普斯所见到的情况。」

加拿大公共安全部长布莱尔（Bill Blair）昨天表示，「卑诗省的干燥环境和极端高温前所未见。这里的野火显示出，我们正处于一个可能漫长又挑战重重夏季的开端。」

目前已约千人逃离卑诗省野火侵袭，但仍有许多人下落不明。

卑诗省法医办公室表示，过去一周有719人过世，是同期平均值的「3倍以上」。当地首席法医拉普英特（Lisa Lapointe）表示，极端气候可能是「显着的肇因」。

而在温哥华东北250公里的李顿村（Lytton），6月29日写下摄氏49.6度的全国高温纪录，隔天因火舌窜出、火势迅速蔓延，进而撤离人员。根据当地民代，李顿村近9成区域遭火吻。

村民告诉加拿大广播公司，「我们非离开不可，别无选择。我们把家中找得到的宠物都带上了，但有一只找不到只好抛下它。我们带着皮夹就跳上车，没有时间再拿其他东西。」

© 2021 AFP