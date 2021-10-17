野猪肆虐「永恒之都」 罗马市长决选登场

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（法新社罗马17日电） 义大利首都罗马的民众将于今、明两天在市长选举的第2轮决选中投下神圣的一票。这个饱受垃圾、交通和野猪问题困扰的「永恒之城」，开打一场激烈选战。

为期2天的投票开始前1日，罗马刚举行一场大型反法西斯示威活动，以抗议中右翼市长候选人疑似反犹太、亲法西斯的观点。

民意调查结果显示，中左翼前经济部长嘉提叶里（Roberto Gualtieri）可能在决选中击败右翼律师兼电台主持人米凯提（Nicola Michetti）。

现年55岁的米凯提因其去年撰写的一篇文章上周被左翼报纸挖出，引来强烈批评。他在文章中写道，纳粹大屠杀比其他屠杀事件更受纪念，是因为犹太人「控制了银行和一个能够决定全球命运的游说团体。」

今年稍早，米凯提还建议，COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行期间，民众应使用罗马式敬礼（Roman salute），因为这样能够避免接触、较为卫生。不过这种敬礼方式普遍被视为法西斯主义的标准手势。

在首轮投票中，米凯提拿下30%选票，而55岁的嘉提叶里则获得27%选票。

一般预期，在决选中，嘉提叶里可望吸收来自独立中间派候选人卡伦达（Carlo Calenda）和即将卸任市长拉吉（Virginia Raggi）的许多选票。他们两人都在本月的首轮投票中遭到淘汰。

这场选战的核心议题围绕「罗马的衰落」，包括老旧的公共运输系统、堆积如山的垃圾危机，以及被垃圾吸引来的野猪。

除了罗马之外，义大利还有60多城市与城镇正举行市长选举，投票将于明天结束。

在首轮选举中，右翼政党在米兰、那不勒斯（Naples）、波隆那（Bologna）等主要城市纷纷失利，表现相对较差。（译者：施施/核稿：陈政一）

© 2021 AFP