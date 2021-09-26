金与正：相互尊重下可能举行南北韩高峰会

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（法新社首尔25日电） 北韩领导人金正恩胞妹、劳动党副部长金与正今天发表声明说，在公正性得到保障且相互尊重情况下，有可能举行南北韩高峰会。这是金与正于2天内第2度发表有关南北韩关系的谈话。

继南韩总统文在寅21日于联合国大会演说时，提议由两韩及美国，或是两韩、美国及中国共同宣布正式结束韩战后，金与正昨天透过北韩中央通信社（KCNA）发表谈话指出，文在寅提议发表终战宣言「是个好主意」，只要南韩不再保持敌对态度，就有可能讨论恢复关系。

1950年至1953年的韩战以停火落幕，而非签署和平条约划下句点，严格来说南北韩仍处于交战状态。

金与正今天再透过北韩中央通信社发表声明指出，只有在公正性得到保障且相互尊重的情况下，她的哥哥金正恩与南韩总统文在寅才可能举行南北韩高峰会。她也说，南北韩透过建设性对话，可尽早解决发布终战宣言和举行两韩高峰会等事宜，并称两韩没必要在相互诽谤和唇枪舌战上浪费时间。

金与正重申昨天的呼吁，要求南韩舍弃不公平的双重标准、敌对政策和言行，显然是指文在寅批评北韩最近试射飞弹。

南韩上周成功试射潜射弹道飞弹（SLBM），让南韩跻身拥有此先进技术的少数国家之列。

北韩本月曾2度试射飞弹，一次涉及长程巡弋飞弹，另一次则是短程弹道飞弹。

© 2021 AFP