金块中锋约基奇连庄 再获选NBA年度最有价值球员

（法新社洛杉矶11日电） 美国职篮NBA丹佛金块塞尔维亚籍中锋约基奇（Nikola Jokic）今天风光连庄，连续第2个赛季获选联盟年度最有价值球员（MVP）。

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27岁的约基奇每场平均拿下27.1分、13.8个篮板，还有7.9次助攻，率领金块拿下西区第6种子，但季后赛首轮遭金州勇士淘汰。

约基奇在决选击败费城76人恩比德（Joel Embiid）和密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）胜出，在体育记者票选中拿到875分，其中有65张第1名选票。

约基奇是第15位赢得超过1座MVP的球员，也是第13位连庄MVP的球员。过去曾连庄MVP的包括贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）、安特托昆博、「大鸟」柏德（Larry Bird）、张伯伦（Wilt Chamberlain）、柯瑞（Stephen Curry）、「石佛」邓肯（Tim Duncan）、詹姆斯（LeBron James）、魔术强森（Magic Johnson）、乔丹（Michael Jordan）、马龙（Moses Malone）、奈许（Steve Nash）、罗素（Bill Russell）。

恩比德以706分拿到第2（26张第1名选票），安特托昆博以595分拿到第3名（9张第1名选票），凤凰城太阳布克（Devin Booker）216分第4，独行侠唐西奇（Luka Doncic）146分第5。

这是第1次MVP前3名由国际球员包办，前5名中，更有4位是国际球员。恩比德来自喀麦隆，安特托昆博来自希腊，唐西奇来自斯洛维尼亚。

透纳电视网（TNT）转播宣布得奖名单时，播放金块总教练马龙（Michael Malone）和约基奇一些队友去到塞尔维亚约基奇的马场，颁给他奖杯的画面。

约基奇告诉透纳电视台：「我现在不会想（这个奖），可能我又老、又胖、又爱抱怨时就会记起来，我会告诉我的孩子们。」

© 2022 AFP