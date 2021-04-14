金块主将莫瑞左膝前十字韧带撕裂 本季几确定报销

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶13日电） NBA丹佛金块队今天宣布，主力后卫莫瑞经过诊断，发现左膝前十字韧带有撕裂伤，本季几乎已确定报销。

金块去年打进西区决赛，不敌最后拿下总冠军的洛杉矶湖人，本季卷土重来，目标直指总冠军赛，他们目前战绩34胜20败，排在西区第4位，但如今传来噩耗。

在昨天金块107比116败给金州勇士的比赛中，莫瑞（Jamal Murray）终场前50.6秒切入攻击篮框，他在落地后倒下并滑向场边，接着抱着膝盖且面露痛苦表情，躺在场边好一阵子后，才在工作人员搀扶下单脚跳着进休息室。

「丹佛邮报」（Denver Post）指出，莫瑞约需9到12个月的时间才能恢复。邮报也称，莫瑞接受手术治疗伤势的时间目前还不确定。

莫瑞本季出赛48场都是先发，平均可得21.2分（全队第2高），还有4.8助攻、4篮板的表现。

失去主力后卫莫瑞，金块阵中目前还有4名后卫，其中包括4年生涯中平均可获9.8分、3.5助攻、2.1篮板的得分后卫莫里斯（Monte Morris），及4年生涯平均有6分、1.7助攻、2.8篮板的控球后卫多齐尔（PJ Dozier），和坎帕佐（Facundo Campazzo）、霍华德（Markus Howard）两名菜鸟得分后卫，但4人恐怕难以补上莫瑞的战力缺口。

© 2021 AFP