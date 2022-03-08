金属、小麦和能源 俄乌危机导致重要原物料飙涨

（法新社伦敦7日电） 从铝、镍、钛到小麦和葵花油，再到天然气和原油，陷入冲突的俄罗斯与乌克兰都是工业和食品用商品重要生产国。

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自俄罗斯入侵邻国乌克兰以来，许多原物料价格已飙升至创纪录的多年高点，西方国家还扬言要对莫斯科祭出更多制裁。

股票经纪服务公司AJ Bell投资主任穆德（Russ Mould）告诉法新社：「（西方）可能对俄罗斯施以新制裁，加上禁止购买俄国商品等举措，正在推升石油、天然气、小麦、镍、铜和其他产品的价格，在某些情况下，这些原物料价格将创下历史新高，尤其许多珍贵的原物料供应在战事爆发前就已趋于紧张。」

「俄罗斯是钯、钻石、天然气、石油、铂、钾硷、铝、黄金、镍和钢的前5大生产国，所有仰赖这些原物料的企业或消费者正绷紧神经，密切关注相关情势，而且乌、俄两国占全球小麦出口近1/3。」

●能源

俄罗斯是全球最大的天然气和原油生产国之一，投资人对供应链可能中断益发忧心。

由于担心对价格和消费者带来影响，西方政府目前尚未将俄罗斯石油纳入对莫斯科的广泛制裁中，但美国和其盟友正就禁止俄罗斯原油进口展开协商。

北海布伦特原油（Brent）价格今天飙至每桶139.13美元，来到近14年高点，与2008年每桶147.50美元的最高纪录相去不远。

欧洲参考指标「荷兰天然气交易中心」（Dutch TTF）天然气价格狂涨超过60%，来到每百万瓦时345欧元；欧盟所需天然气约有40%是从俄罗斯进口。

●农业

俄罗斯和乌克兰因小麦出口量大，经常被称为「世界的面包篮」。美国官方估计，俄罗斯是全球最大谷物出口国，乌克兰名列第4。

在俄罗斯入侵乌克兰之前，小麦市场已饱受供应紧张所苦，今天的价格又创下每吨450欧元的历史新高。

乌克兰也是玉米和葵花油的主要供应国，通常透过海运运输这类软性商品。

●金属

分析师警告，工业金属铝、镍和钯也将受到制裁。

铝价今天飙至破纪录的每吨4073.50美元；钯价达到每盎司3442.47美元。用于制造不锈钢和电动车电池的镍，价格更一度涨至每吨10万1365美元，接着回落至8万2195美元；镍价先前于2008年创下的高价纪录是每吨4万8000美元。

因轻量、高强度和耐热等特性受到飞机和汽车制造商青睐的钛，价格也出现波动。

俄罗斯国营企业VSMPO-Avisma是全球最大钛供应商。长期与VSMPO-Avisma合作的美国航太巨擘波音公司（Boeing）在声明中表示，已暂停向俄罗斯采购钛，但强调公司拥有充足库存和多样化的货源。

© 2022 AFP