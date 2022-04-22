金正恩和文在寅通信 一致表示两韩关系终将改善

（法新社首尔22日电） 两韩当局今天表示，北韩领导人金正恩对即将卸任的南韩总统文在寅致力改善南北关系表示谢意。迹象显示北韩可能恢复核子试爆，此时意外出现了这个插曲。

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北韩今年以来已进行十多次武器测试，最近一次就在上星期，试射了短程飞弹；北韩官方媒体称，这将提升「战术核武的操作效能」。

鸽派的文在寅与金正恩举行了3次高峰会，并协助推动美国前总统川普与金正恩之间的会谈。

但川金之间非核化协商2019年以失败收场，因为双方对于制裁松绑以及北韩有何相应让步，意见分歧。

此后，平壤称文在寅为「爱管闲事的调解人」，除炸毁由首尔出资1500万美元在开城设置的两韩联络办公室，上个月还全程试射了一枚洲际弹道飞弹（ICBM），为2017年以来的首次。

但今天北韩官方中央通信社（KCNA）报导，金正恩和文在寅一致认为，「尽管至今情势艰难」，只要双方「抱持希望并努力不懈」，两韩关系将会有所改善。

报导又说，金正恩在给文在寅的信中并表示，他与文在寅的「历史性」峰会为人民带来了「对未来的希望」。

南韩总统府青瓦台证实，两位领导人已互通友好信函，并指出，文在寅告诉金正恩，尽管有「令人失望的时刻」，但两人已携手朝向「改变朝鲜半岛命运」迈出了「明确的一步」。

文在寅信中并对金正恩说，两人间的南北峰会将为「统一奠定基础」，他也希望北韩与美国迅速恢复陷入停顿的对话。

© 2022 AFP