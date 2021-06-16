金正恩坦言：粮食情况紧张

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（法新社首尔16日电） 北韩官媒中央通信社（KCNA）今天报导，北韩领导人金正恩坦言北韩粮食情况「紧张」。北韩1990年代曾发生严重饥荒，当时多达数十万人活活饿死。

法新社报导，去年爆发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，加上夏季一连串暴雨侵袭酿洪患，重创北韩原已疲软的经济。

北韩中央通信社今天报导，金正恩在劳动党中央委员会全体会议上表示，今年经济有所改善，工业总产值比去年同期成长25%，但由于发生一些挑战，导致「一系列偏差」。

他说：「现在人民的粮食情况紧张。由于去年台风造成的灾损，农业部门未能达到粮食生产计画目标。」

北韩去年夏天遭数个台风袭击，洪灾淹没数千户民宅与农地。金正恩呼吁采取措施将天灾的影响降至最低，并说确保丰收是「最优先事项」。

中央通信社报导，会中也讨论新型冠状病毒疫情拖延。北韩医疗基础建设落后，加上药品长年短缺，分析师表示，疫情爆发对这个孤立的国家造成严重破坏。

联合国人道事务协调厅（UNOCHA）发言人表示，疫情的影响非常有可能使北韩人道主义状况恶化，约有1060万人迫切需要援助。

金正恩今年4月已承认北韩困境，对人民表示准备好因应「史上最严重的情况」。

© 2021 AFP