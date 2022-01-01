金正恩新年谈话 罕见全谈经济与粮食不提美韩

（法新社首尔1日电） 北韩官方媒体今天报导，领导人金正恩昨天在执政的劳动党内重要会议闭幕发表展望2022谈话，重点全摆在经济，几未提到美国。

广告 继续浏览后续

有别于近年几次新年谈话的政治表态引发中外关注，金正恩这次聚焦于粮食安全与国家发展。贫困但全力研发核武的北韩，为防堵COVID-19而实施边境封锁，使他们更加孤立于世界。

北韩官媒中央通信社（KCNA）指出，金正恩昨天在朝鲜劳动党（WPK）朝鲜劳动党第八届中央委员会第四次全体会议结束时表示，北韩2022年的主要目标将是全力启动经济发展、改善人民生活，因为北韩正面临「重要的存亡奋战」。

父亲金正日2011年12月逝世后掌权迄今满10周年的金正恩还说，对付疫情仍是来年首要目标之一。

金正恩过去在新年演说都会做重大政策宣示，例如与南韩及美国展开重要的外交往来，但这次在北韩官媒公布的演说摘要内，未见金正恩特别提及美国，仅以两韩关系和「外部事务」 的不特定说法带过。

「北韩新闻」（NK News）创办人欧卡洛尔（Chad O'Carroll）说，金正恩把主要焦点放在乡村发展，可能是一种民粹策略。「北韩新闻」成立于南韩首尔，专门关注北韩发展及动态。

欧卡洛尔推文表示：「总体来说，金正恩或许明白，当平壤以外地区的人民正苦于缺粮和艰困环境时，在今年公布复杂的军事发展计画大概不是个好主意。」

© 2022 AFP