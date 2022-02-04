金正恩热烈祝贺冬奥 学者分析将暂停飞弹试射

（法新社首尔4日电） 北韩今天在北京冬奥开幕前向盟邦中国表达「热烈祝贺」，分析人士指出，这可能传达讯息，北韩将在冬奥期间停止飞弹试射。

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北韩在1月史无前例7度试射飞弹，包括试射2017年以来威力最强的飞弹，并暗示可能重启长程飞弹试射和核试验。

国际奥林匹克委员会（IOC）取消北韩奥委会成员资格至2022年底，北韩选手无法以国家队选手身分参加北京冬奥。北京冬奥则因人权和COVID-19（2019冠状病毒疾病）蒙上阴影，并受到美国及其盟邦的外交抵制。

北韩国营媒体报导，国家领导人金正恩「热烈祝贺」中国国家主席习近平「在世界性公共危机和空前严峻的局势下」成功举办北京冬奥。

根据北韩国营媒体北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩在贺电中说：「在北京熊熊燃烧的奥运圣火切实证明，任何难关和挑战都无法阻挡紧密团结在以习近平同志为核心的中国共产党周围的中国人民坚毅前进的步伐。」

南韩世宗研究院北韩研究中心分析师郑相昌（音译）告诉法新社，北韩1月一系列违反国际制裁的武器测试让北京「非常不舒服」。

他说：「但随着金正恩今天向习近平发出贺电，中国现在可以期待，平壤将不会在冬奥期间进行武器测试。」

首尔的北韩大学院大学（University of North Korean Studies）教授杨武仁（音译）说，平壤「极不可能」在冬奥期间以飞弹试射来「惹恼」北京。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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