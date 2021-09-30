金正恩胞妹金与正获提拔 任北韩国务委员会要职

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（法新社首尔30日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩领导人金正恩具影响力的胞妹金与正，已获任命在最高政府机关北韩国务委员会（State Affairs Commission）担任要职。

北韩宛如橡皮图章的最高人民会议（Supreme People's Assembly）批准一系列改革，身为金正恩重要幕僚的金与正获得拔擢，在北韩国务委员会担任要职。

国务委员会至少有9名成员遭解职，包括副委员长朴凤珠（Pak Pong Ju）与外交官崔善姬（Choe Son Hui）。在北韩领导层峰中，崔善姬是罕见的女性，她从政经验丰富，在与美国谈判时担任要角。

北韩执政共产党机关报「劳动新闻」（Rodong Sinmun）今天刊登8名新成员的照片，金与正因为年纪较轻且是唯一的女性而脱颖而出。

金与正与她胞兄金正恩关系亲近，两人一同到瑞士留学，在金正恩与前美国总统川普举行高峰会，以及和韩国总统文在寅会面时，都可见金与正待在他身旁辅佐。

然而，金与正在北韩政坛究竟担任什么角色，一直都是各界揣测的话题，她有朝一日可能继承她胞兄的职位，让社会风气保守的北韩首度出现女性领导人，这种前景也受到外界热议。

© 2021 AFP