金球奖允许外语片和动画片角逐最佳影片

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（法新社洛杉矶30日电） 因为「梦想之地」未能符合角逐今年金球奖最佳影片资格而广受批评，好莱坞外籍记者协会（HFPA）今天宣布，将做出改变，让外语片和动画片都有资格角逐最佳影片奖项。

讲述韩裔移民追逐美国梦的电影「梦想之地」（Minari），由好莱坞演员布莱德彼特（Brad Pitt）的知名美国制片公司Plan B Entertainment制作、A24发行。不过「梦想之地」全片主要发音为韩语，不符合金球奖「50%的电影对话以英语发音」的「最佳电影」提名规则，最终被归类为外语片。

好莱坞外籍记者协会表示：「将外语片地位提升，入围最高奖项，让人认识到世界卓越的多样性。」该协会将允许非英语片和动画片角逐剧情类最佳影片和音乐或喜剧类最佳影片。

所有电影都必须符合参赛资格，像是在相关资格期间于洛杉矶地区电影院上映。

好莱坞外籍记者协会主席萨尔（AliSar）在声明中表示：「我们今年重新检讨评选准则，聆听业界意见后，决定为了未来的节目采取新措施，确保这些电影获得它们应得的重视。」

好莱坞外籍记者协会近几个月来饱受批评，被指控存有种族歧视、性别歧视、霸凌和收贿等情况。金球奖是好莱坞年度第2大颁奖典礼，由约90名记者组成的好莱坞外籍记者协会决定奖落谁家。

好莱坞外籍记者协会做的变革包括禁止成员收礼、雇用多样化顾问、建立匿名检举热线。

萨尔说，不管金球奖下次转播时间为何，这些改变将「立即生效，展现我们透过各项工作，致力于多样化和包容性」。

© 2021 AFP