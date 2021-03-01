金球奖赵婷夺最佳导演 已故「黑豹」男星夺影帝

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（法新社洛杉矶28日电） 第78届金球奖颁奖典礼今天改线上举行，华裔女导演赵婷以「游牧人生」勇夺最佳导演奖殊荣；已故「黑豹」影星查维克博斯曼则以「蓝调天后」赢得剧情类最佳男主角奖。

导演奖方面，赵婷以「游牧人生」（Nomadland）脱颖而出，击败其他入围强敌，包括「花漾女子」（Promising Young Woman）的艾美尔拉德芬内尔（Emerald Fennell）、「曼克」（Mank）的大卫芬奇（David Fincher）、「迈阿密的一夜」（One Night in Miami）的蕾吉娜金恩（Regina King），以及「芝加哥七人案：惊世审判」（The Trial of the Chicago 7）的艾伦索肯（Aaron Sorkin）。

剧情类最佳男主角奖方面，颁给去年8月因癌去世的43岁男星查维克博斯曼（Chadwick Boseman），肯定他在「蓝调天后」（Ma Rainey's Black Bottom）的精湛表现。他的遗孀并发表让人动容的感言。

其他入围者还包括「静寂的鼓手」（Sound of Metal）的里兹阿迈德（Riz Ahmed）、「父亲」（The Father，暂译）的安东尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、「曼克」的盖瑞欧德曼（Gary Oldman），以及「失控的审判」（The Mauritanian）的塔哈拉辛（Tahar Rahim）。

© 2021 AFP