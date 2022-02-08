金酸莓奖入围名单 今年增设布鲁斯威利最差演出奖

（法新社洛杉矶7日电） 专挑年度烂片的金酸莓奖今天宣布入围名单，前「终极警探」（Die Hard）影星布鲁斯威利的作品多达8部（Bruce Willis）。

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这让主办单位觉得有义务要增设「布鲁斯威利2021年最差演出」奖。

布鲁斯威利的这几部作品多为只在串流平台上映的超低成本动作片，但没有一片在影评网站「烂番茄」（Rotten Tomatoes）赢得超过20%的好评，甚至有3部片从影评那边得到0%的评价。

布鲁斯威利过去曾参与过「黑色追缉令」（Pulp Fiction）、「灵异第六感」（The Sixth Sense）等叫好叫座电影演出，近来虽成为片商宣传重点，但其实通常露脸时间并不长。

本届金酸莓奖入围最多的是Netflix版的百老汇作品「黛安娜王妃：音乐剧」（Diana: The Musical），这部片遭「卫报」评为「年度烂得最歇斯底里的恨剧」。

「黛安娜王妃：音乐剧」共入围9项；雪上加霜的是，该剧百老汇原版也只撑了33场演出。

受注目的金酸莓奖入围者还包括以「怪物奇兵全新世代」（Space Jam: A New Legacy）挑战大银幕的美国职篮NBA球星詹姆斯（LeBron James）。

今年的金酸莓奖得主将于奥斯卡金像奖颁奖典礼前一天的3月26日揭晓。

© 2022 AFP