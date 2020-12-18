针对中国在太平洋的作为 美军回应将更果敢

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（法新社华盛顿17日电） 美国军方今天表示，他们的军舰将对违反国际法的情况采取「更果敢」的回应，特别是针对在南海有扩张野心的中国。

在为美国海军、陆战队、海岸防卫队设定未来几年目标的文件中，五角大厦强调，有几个国家，特别是俄罗斯、中国，「在几个重要地区挑战权力平衡，并试图破坏现有的世界秩序。」

文件中说：「我们在全球部署的海军，每天都遭遇中国、俄罗斯的军舰和飞机」，他们「侵略性不断增强」。文件并指出，中国是「最紧迫的长期战略威胁」。

美、中海军最近一起冲突事件发生在8月底，当时中国表示，他们将一艘美国军舰自南海西沙群岛（Paracel Islands）驱离。

中国宣称拥有几乎所有南海岛屿，但区域内的其他国家提出异议，包括越南、马来西亚、菲律宾、汶莱。

为了反制中国，美国比以往更频繁地将船舰派往南海，执行其所谓「自由航行」（Freedom of Navigation）任务。

面对中国海军规模在短短20年增至3倍多，为了保有战略优势，美国海军计划致力现代化，采用更小型、更灵活、甚至可远距遥控驾驶的舰船。

声明中表示，美国军舰也将「接受经过计算的战术风险，并在我们的日常行动中采取更果敢的态度」。

© 2020 AFP