针对以巴冲突 联合国人权理事会27日会商

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（法新社日内瓦20日电） 针对以色列与盘据加萨的武装组织哈玛斯爆发暴力冲突，导致平民百姓丧命，联合国人权理事会今天表示，将就巴勒斯坦占领区的当前情势召开特别会议。

联合国人权理事会（The UN Human Rights Council）发表声明说，预计27日召开的特别会议，将讨论「巴勒斯坦占领区严峻的人权状况」。

声明指出，召开特别会议是应巴基斯坦与巴勒斯坦当局的要求。巴基斯坦是伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation, OIC）的斡旋国。

这是联合国人权理事会自15年前创立以来，将召开的第30次特别会议。

联合国并未立即说明，47个人权理事会的会员国中，有多少国家支持召开特别会议的呼吁，不过至少得有1/3国家支持，召开特别会议才能获准。

此外，德国总理梅克尔（Angela Merkel）则指出，为了赶紧促成中东停火，与武装组织哈玛斯「间接磋商」是有必要的。

梅克尔在欧洲举行的论坛发表谈话表示：「当然，必须与哈玛斯间接磋商。」并说埃及与其他的阿拉伯国家，已试图在以色列与盘据加萨的哈玛斯之间调停。

梅克尔指出：「（间接磋商）当然哈玛斯必须包括在内，因为没有哈玛斯将不会达成停火。」

梅克尔发表上述谈话之际，德国外长马斯（Heiko Maas）展开在当地为期一天的外交折冲。

马斯会晤以色列官员，并且另将在约旦河西岸占领区的雷马拉（Ramallah），会见巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），不过这位德国外长并不打算会见被欧盟视为恐怖组织的哈玛斯。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2021 AFP