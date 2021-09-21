针对全球气候基金缺口 传拜登将宣布好消息

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（法新社纽约联合国总部20日电） 联合国大会场边一场多国闭门会议结束后，一名联合国官员表示，美国总统拜登预料将公布有关解决1000亿美元全球气候基金短缺的「好消息」。

上述闭门会议由英国与联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）共同召开，美方由气候特使凯瑞（John Kerry）代表出席。而拜登（Joe Biden）明天将首度以美国总统身分，在联合国大会（UN General Assembly）发表演说。

已开发国家曾在巴黎协定签署前，承诺自2020年起每年调度1000亿美元资金，支持穷国适应气候变迁，但现在出现约200亿美元的资金缺口。

联合国官员表示，「我们确实听到美方代表在会议室里说很快就会有好消息」，「美国代表释出非常正面的看法和讯号」。

这名官员还说：「当然，我们还没掌握到细节，但希望这项消息有助厘清美国打算怎么加强支援这1000亿美元的调度。」

这项消息为气候变迁抗战提供一丝希望。在此之前，近期一系列科学报告纷纷描绘地球未来一片惨澹，全球主要污染来源国持续以惊人速度排放温室气体。

共同主持闭门会议的英国首相强生（Boris Johnson）责备各国未能信守承诺，在2020至2025年每年给出1000亿美元资金。

他说：「所有人都点头同意『应该做点什么』，但我得承认，我愈来愈沮丧很多人做的远不及你们所承诺的。」

气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP 26）将于11月在苏格兰格拉斯哥举行。

强生在闭门会议后对记者提到瑞典与丹麦，表示「我们从若干工业化国家听到了…微弱进展迹象」。这两国已宣布会把5成以上气候融资用于协助开发中国家适应气候变迁。

强生还说，「让我们看看美国总统明天说些什么」，暗示拜登将公布相关消息。

© 2021 AFP