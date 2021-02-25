针对南非变异株 莫德纳疫苗追加剂将进入临床研究

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（法新社华盛顿24日电） 美国莫德纳生物技术公司（Moderna Inc.）今天表示，针对南非冠状病毒变异病毒株的新2019冠状病毒疾病（COVID-19）候选疫苗，已经送至美国国家卫生研究院进行测试。

莫德纳执行长班塞尔（Stephane Bancel）说：「我们很期待对针对变异株的疫苗追加剂展开临床研究，很感激国家卫生研究院（US National Institutes of Health）持续合作对抗疫情。」

人体注射疫苗后会产生抗体，但南非变异株可逃过针对旧冠状病毒的病毒株一些阻挡行动，是目前变异株中较危险的一种。

这代表曾感染典型病毒株的患者更容易再度感染，研究也显示南非变异株会降低现在这代疫苗的部分防护力。

初步检测结果显示，莫德纳原本的mRNA-1273疫苗对防范新型变异病毒株仍有效，但莫德纳表示，公司在考虑对抗疫情的数个对策时，正在研发专门针对变异病毒株的疫苗。

莫德纳可将专门针对南非变异株的候选疫苗mRNA-1273.351当作追加剂，或者可以使用结合典型疫苗与专门针对变异株的mRNA-1273.351疫苗，创造新的产品。

另一个构想是，民众可以注射第3剂典型疫苗，以提高整体免疫力。

莫德纳也在思索是否可能把针对南非变异株的mRNA-1273.351疫苗，或结合版疫苗当作主要针剂。

美国食品暨药物管理局（FDA）今天宣布，研发专门针对变异株的疫苗，不必经过与之前申请原本疫苗相同的冗长授权程序。

莫德纳也宣布，将提高全球制造产能，如果必要的话，能在2022年制造14亿剂的疫苗。

此外，莫德纳表示，将扩增2021年制造计画，将全球产量从6亿剂增至7亿剂。莫德纳目前已运送6000万剂疫苗，在美国境内配送5500万剂。

© 2021 AFP