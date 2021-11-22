针对学生与技术移民 澳洲将重启国门

（法新社雪梨22日电） 澳洲今天宣布，将解除部分全球最严格的防疫旅行限制，下个月起将重启国门，欢迎学生与技术移民。

广告 继续浏览后续

澳洲总理莫里森莫里森（Scott Morrison）说，12月1日起将准许持有合法签证且完整接种疫苗者入境，毋须另外申请旅行豁免令，下个月起，澳洲也欢迎接种过疫苗的日本和韩国旅客入境。

澳洲大城雪梨、墨尔本11月1日起向国际旅客敞开国门，但在相关规范下，受惠的只有海外返国的澳洲公民与永久居民。莫里森说，12月1日起将扩大规模，允许接种过疫苗的学生、持商务签证者和难民入境。

报导引述澳洲财长佛莱登柏格（Josh Frydenberg）的话说：「安全地向技术移民及外国学生重开国界，有助解决劳动力短缺问题，加速经济复苏。」

坎培拉当局与新加坡的旅游泡泡生效后，一批大学国际留学生昨天透过此途径，睽违近两年后重返澳洲。

澳洲自2020年3月起关闭国界，以遏止COVID-19（2019冠状病毒疾病）病毒扩散，只允许数量有限的公民和永久居民自海外返国，且须自费在饭店强制隔离14天。

这类边境管控加上迅速封锁及严格维持社交距离等规定，有助澳洲将确诊人数控制在大约20万，染疫病殁人数则为1948人，远低于许多已开发国家。

澳洲今天通报新增1029确例诊，大多集中在维多利亚州，雪梨所在的新南威尔斯州通报新增180例，其他地区则为零确诊或仅出现零星个案。

© 2021 AFP