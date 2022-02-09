铝价飙至2008年高峰 广西百色封城致供应更紧

（法新社伦敦8日电） 在全球供应紧缩下，铝价今天冲上14年新高，中国主要铝产地－广西百色市因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情封城后更显如此。

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根据分析师，铝生产国俄罗斯与乌克兰之间冲突的疑虑，也持续推升市场价格；此外，能源价格飙涨也影响欧洲铝的生产。

伦敦金属交易所（LME）盘后交易，铝价一度跳涨至每吨3236美元，达2008年以来最高，随后价格拉回到约3223美元，与当年7月11日所创历史高价3380.15美元尚差一段距离。

德国商业银行（Commerzbank）分析师布利斯曼（Daniel Briesemann ）告诉法新社：「我们认为铝价攀升，首先也是最重要的原因，就是供应上的疑虑。」

「在欧洲，铝生产已缩减了数十万吨，主要是因能源成本攀高。」

「在中国，一个数百万居民的城市（百色）因为出现确诊Covid-19新病例 ，当局周末下令封城。」根据分析师资料，中国西南部城市百色每年铝产能有170万吨。

他说：「令人担心的是，百色封城将影响铝的输送，从而让供应情况更为紧缩。」

英国外汇交易集团公司City Index分析师欣可塔（Fiona Cincotta）说，俄罗斯与乌克兰地缘政治紧张情势一触即发，也带动商品行情全面上涨。

欣可塔告诉法新社，俄乌关系紧张不只推升石油与天然气价格，连金属价格也上涨。

她说：「首先，铝的制程需要大量能源，而天然气是主要的燃料来源；北溪2号（Nord Stream 2）天然气管线可能停摆的疑虑，将市场价格推升得更高。」

「其次，俄罗斯是铝的主要生产国，西方国家扬言对俄制裁，也带动价格上扬。」

欣可塔表示，中国百色市最近封城，更让铝价一飞冲天，看来还没有准备回档。（译者：纪锦玲)

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