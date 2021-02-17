销声匿迹一年多 北韩第一夫人李雪主公开现身

广告 继续浏览后续

（法新社首尔17日电） 北韩官媒今天报导，北韩领导人金正恩妻子李雪主在神隐逾一年后首度公开现身。外界推测她先前之所以消声匿迹，可能与冠状病毒疫情有关，或是她可能怀有身孕。

据信年龄30岁出头的李雪主和夫婿金正恩一同出席纪念金正恩父亲金正日冥诞的音乐会。

北韩金氏王朝第2代领导人金正日的诞辰日被称为「光明星节」（Day of the Shining Star），是当今拥核北韩最重要的国定假日之一。

北韩官方报纸「劳动新闻」（Rodong Sinmun）刊登金正恩与李雪主两人在首都平壤万寿台艺术剧场（Mansudae Art Theatre）灿笑、为表演者鼓掌的照片。

根据官媒北韩中央通信社（KCNA）报导：当总书记金正恩偕同妻子李雪主在迎宾乐曲声中步入剧场观众席时，全体人员爆出如雷般的『万岁！』欢呼声。」照片中观众席来宾和表演者中无人配戴口罩。

外界上一次见到李雪主，是去年1月她出席农历新年一场活动。

李雪主长期未公开露面，引发外界对她健康情况的猜测，怀疑她可能为了避免任何染上新型冠状病毒的风险而与世隔绝，甚至可能怀有身孕。据信金正恩和李雪主育有3名子女。

南韩国家情报院（National IntelligenceService）昨天才向国会议员表示，李雪主「和她的孩子们玩得很开心」，且因冠状病毒疫情关系避免参与公开活动。

© 2021 AFP