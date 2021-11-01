锁国18个月 泰国观光业重启游客涌现
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（法新社普吉岛1日电） 泰国观光业在经历18个月的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制措施后今天重新启动，海外游客纷纷开始涌入首都曼谷和度假岛屿普吉岛。
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疫情重创仰赖观光业的泰国经济，由于入境旅客减少逾80%，泰国去年观光业出现1997年亚洲金融危机以来最差表现。
泰国政府寻求振兴遭疫情摧残的观光业经济，已允许超过60个国家已接种疫苗的游客入境。
曼谷苏凡纳布（Suvarnabhumi）机场和普吉岛国际航站今天早上率先迎接游客，他们多来自欧洲，机场人员穿着个人防护装备来处理游客文件。
负责管理泰国国际航站的泰国机场公司（Airports of Thailand）表示，预料曼谷苏凡纳布机场今天将迎接3万名乘客。
疫情的冲击已对餐厅到运输等各行各业产生影响。
当局预期明年将有1000万至1500万名游客回流，营收预估将超过300亿美元。
不过，业界内部人士就没那么乐观，特别是主要客源、区域巨头中国仍要求返国者必须执行严格的隔离检疫计画。
泰国目前一天仍记录约1万起COVID-19病例，且仅约4成人口完整接种2剂疫苗。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）
© 2021 AFP