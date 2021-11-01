锁国18个月 泰国观光业重启游客涌现

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（法新社普吉岛1日电） 泰国观光业在经历18个月的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制措施后今天重新启动，海外游客纷纷开始涌入首都曼谷和度假岛屿普吉岛。