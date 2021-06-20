锁定科技巨擘 美众院委员会将表决反托拉斯提案

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（法新社华盛顿20日电） 美国联邦众议院司法委员会23日将表决锁定科技巨擘的反托拉斯整治提案。若这些提案立法成功，可能对民众网路使用习惯和美国几个最大、最成功的企业，造成深远影响。

众院司委会将表决的5项法案，可能为重组或分拆谷歌（Google）、脸书（Facebook）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）等企业铺平道路，同时重塑整个网路生态。

相关措施将包括禁止科技巨擘为第3方经营平台的同时，又在这些平台上提供与第3方相互竞争的服务，这么一来势将重创苹果与亚马逊等公司。

议员们也将尝试禁止科技企业把自家产品或服务摆第一，此举显然是针对Google。

其他措施还包括要求资料「可携性」和「可互通性」，让民众能更容易停用某个平台，譬如脸书，同时保有自己的资料和联系方式。

此外，按照规划中的方案，当局还将禁止大型科技企业收购竞争对手，并增加反托拉斯执法经费。

耶鲁大学（Yale University）教授莫顿（FionaScott Morton）指出，若这些法案立法成功，苹果可能得出售或停止自家音乐服务，才不会让Spotify等对手承受不公平待遇，「到时苹果必须抉择」。

莫顿并提到，要求可互通性「会对消费者带来非常深远的影响，因为这么一来，人们就能加入脸书与（旗下的）Instagram以外的社群网路，同时与朋友保持联系」。

在国会即将表决相关方案之际，也有迹象显示，华府对主导市场的科技企业采取更激进的立场。

例如美国总统拜登（Joe Biden）提名大力提倡分拆科技巨擘的丽娜汗（Kina Khan）领导联邦贸易委员会（Federal Trade Commission），这正是负责执行反托拉斯的机构之一。

© 2021 AFP