锁定mRNA 法国药厂赛诺菲收购美国疫苗研发伙伴

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（法新社巴黎3日电） 法国制药巨擘赛诺菲今天表示，将以32亿美元收购研发mRNA技术的合作伙伴美国基因转译生物科学公司。在新冠疫苗开发上落后对手的赛诺菲，决心透过新技术在市场上争取一席之地。

在研发新世代COVID-19（2019冠状病毒疾病）mRNA 疫苗落后对手的法国制药巨擘赛诺菲（Sanofi）今天宣布，已收购专门开发这项技术的美国生科公司。

赛诺菲在声明稿中表示，将以32亿美元（约新台币893亿元）买下过去携手研发COVID mRNA疫苗的美国基因转译生物科学公司（Translate Bio）。

赛诺菲在2020年COVID-19疫苗研发竞赛中大幅落后，对手辉瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）和莫德纳（Moderna）使用开创性mRNA技术，在创纪录时间内开发出疫苗。

赛诺菲6月底时表示，将投资20亿欧元（新台币665 亿元），成立「卓越技术中心」，并聘雇400名员工，在美国麻州剑桥市（Cambridge）和法国中部大城里昂（Lyon）旁马西莱图瓦勒（Marcy-L'Etoile）的实验室进行研发。

mRNA（信使RNA）技术透过提供人类细胞遗传指令，制造新冠病毒表面棘状蛋白，并训练免疫系统辨认真正的病毒。

制造传统疫苗的程序耗时更久，一般需要研发弱型别的病原。

一开始采取传统途径的赛诺菲仍努力在庞大COVID疫苗市场上争取一席之地。欧盟药品管理局（European Medicines Agency）7月20日才开始针对赛诺菲和英国药厂葛兰素史克（GSK）合作开发的COVID疫苗进行「滚动式审查」。

赛诺菲和总部位于麻萨诸塞州（Massachusetts）的基因转译生物科学公司合作研发mRNA疫苗，并表示将把这项新技术扩大应用到新冠病毒疫情以外。

赛诺菲执行长哈德逊（Paul Hudson）在声明中指出：「除了疫苗之外，我们的目标是要解开mRNA在其他策略领域的潜力，例如免疫学、肿瘤学与罕见疾病。」

有这样野心的不只赛诺菲。7月时，和美国大药厂辉瑞（Pfizer）合作研发新冠疫苗的德国生技公司BioNTech宣布，将规划着手透过突破性mRNA技术来试验疟疾疫苗。

© 2021 AFP