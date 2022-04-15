长程轮搁浅美东 救援团队希望满月涨潮助脱困

（法新社巴沙迪纳14日电） 长荣海运旗下货柜船长程轮（Ever Forward）3月13日晚间在美国维吉尼亚州切萨皮克湾搁浅至今，救援团队希望藉由本周末满月引发涨潮，帮助这艘庞然大物脱困。

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长程轮船身长约335公尺，能载运近1万2000个货柜，是在繁忙的切萨皮克（Chesapeake）水域航行的众多船只之一。切萨皮克是一个巨大的河口，两岸为巴尔的摩市（Baltimore）和维吉尼亚港（Port of Virginia），在美国东岸最重要港口中分别排名第2和第3。

美国海岸防卫队3个多星期来在拖船和挖泥船协助下持续努力试着移动长程轮，但至今仍徒劳无功。

近几天来，吊车包围着长程轮，努力将船上的货柜尽可能卸载，以减轻船只重量。

海岸防卫队指出，救援团队从4月9日开始卸载货柜，截至今天早晨，预定卸载的约500个货柜中已有233个完成卸载，但在重新尝试让长程轮上浮前还需要移除更多货柜才行。海岸防卫队补充表示，长程轮搁浅当下，船上有将近5000个货柜。

海岸防卫队在电子邮件声明中表示，由海岸防卫队率领的救援团队将在下周初再度尝试让长程轮获得自由；届时团队可望借助周末满月引发的涨潮来执行解救任务。

© 2022 AFP