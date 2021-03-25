长荣货柜轮苏伊士运河搁浅 埃及拖船展开解救作业

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（法新社开罗25日电） 长荣海运巨型货柜轮长赐轮受强风和沙尘暴影响在苏伊士运河失控搁浅，恐使这个世界上最繁忙贸易航道之一瘫痪数天，埃及拖船今天持续展开解救这艘货柜轮的作业。

苏伊士运河管理局（Suez Canal Authority）表示，正尝试让全长400公尺的长荣货柜轮长赐轮（EverGiven）脱浅。长赐轮23日因沙尘暴导致能见度下降，加上强风猛袭，造成船身偏离航道。埃及气象预报员表示，事发地区当天有强风，甚至出现沙尘暴，阵风达每小时50公里。

星球实验室公司（Planet Labs Inc）公布的卫星照片显示，宽59公尺的货柜轮在苏伊士运河打斜搁浅。

国际金融资讯专业服务业者路孚特（Refinitiv）中东石油和航运研究员拉加（Ranjith Raja）说：「我们从未看过这样的情况。」

「很可能需要好几天或好几周，才能解决壅塞问题，而且这将对其他船队产生连锁效应。」

塞船事件已经冲击全球油市。昨天原油期货价格攀涨6%，因为投资人评估这可能会影响交割。

船舶经纪公司Braemar警告，如果拖船拖不动这艘巨型货柜轮，可能需要用起重机移除一些货柜，才能脱浅。Braemar说：「这需要花好几天，甚至数周时间。」

长赐轮的航运管理公司贝仕船舶管理公司（Bernhard Schulte Shipmanagement）说，长赐轮上25名人员均安，船身和船上货柜也未受损。

船只追踪网站MarineTraffic的地图显示，目前有大批船只受运河堵住影响，在地中海和红海等候。

© 2021 AFP