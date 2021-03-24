长荣货轮困苏伊士运河 没传出人员受伤污染外泄

广告 继续浏览后续

（法新社开罗24日电） 长荣海运今天表示，旗下货柜船「长赐轮」遭强风吹袭而在苏伊士运河搁浅，使得这条全球数一数二繁忙贸易路线的海上交通陷入瘫痪。

昨天曝光的照片显示，这艘台湾长荣海运所有、长400公尺、宽59公尺的「长赐轮」（Ever Given）横向堵住整条苏伊士运河，挖土机在一旁努力挖除岸边土壤。

长荣海运向法新社表示：「这艘货柜轮疑似遭强风吹袭，意外搁浅。」

长荣还说，已敦促船东回报事故原因，且跟运河管理当局等相关单位研拟方案，以尽速协助货柜船脱困。

这起事故导致100多艘欲通过苏伊士运河（Suez Canal）的船只无法通行。

长赐轮的船舶管理商「贝仕船舶管理公司」船队主管罗伊（Alok Roy）说：「这是一起搁浅事故。」他指出，没有传出人员受伤或污染外泄的状况。

社群媒体Instagram用户康纳（Julianne Cona）贴出一张从长赐轮后方货轮「马士基．丹佛号」（Maersk Denver）上拍摄的照片，这艘货轮现在也动弹不得。

康纳写道：「我们前方的船只在通过运河时搁浅，现在横向卡住了。看样子我们会在这里待上一些时候。」

苏伊士运河航运服务主要业者之一Leth Agencies在推特（Twitter）发文指出，拖船目前正试着让搁浅的长赐轮脱困。（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP