长赐轮卡苏伊士运河 俄罗斯趁机宣传北方海路

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（法新社莫斯科25日电） 台湾长荣海运「长赐轮」在苏伊士运河搁浅，瘫痪了这条全球最繁忙航运水道之一。俄罗斯今天趁机推动「北方海路」（Northern Sea Route）为苏伊士运河以外的另一选择。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）长期以来主张海上货运可沿着俄罗斯的西伯利亚海岸航行，不一定要经过苏伊士运河，如今长赐轮堵住苏伊士运河，俄罗斯藉此机会再次强调「北方海路」的可行性。

长赐轮是在巴拿马注册，属于日本船东，本月23日在沙尘暴中搁浅于运河，阻碍了地中海和红海之间的水路。全球海洋贸易额，超过10%仰赖苏伊士运河。

俄罗斯国营核子企业Rosatom今天半开玩笑地提出3个理由，要各国「将北方海路视为苏伊士运河之外的可行选项」。

负责营运北方海路的Rosatom以英语推文表示，第1 个理由是，北极海航道提供「更多空间，可用巨型货船绘出（航行路线）独特图案」。Rosatomc还附上新闻网页连结，内容是长赐轮在搁浅之前的路线图，看起来像是男性生殖器。

Rosatom表示，第2个理由是，如果船在北方海路被困住，俄罗斯会派破冰船前往协助。

第3个理由则是「你可能会卡在苏伊士运河好几天」。Rosatom上传变造后的「王牌大贱谍」（Austin Powers）系列电影画面动图，呈现主角卡在狭窄隧道内来回移动的样子，电影中的主角原本开着接驳车，在动图中被改成长赐轮。

俄罗斯为发展北方海路投下巨资，比起航经苏伊士运河，这条航道能让欧洲出发的货船到亚洲港口的航程缩短15天。

随着气候变迁造成北方海路上的冰愈来愈少，俄罗斯正规划利用这条航道，向海外市场出口石油和天然气。

俄罗斯气候监测单位今天表示，北方海路到了今年夏末「几乎完全没有冰」。去年这条航道的覆冰量已创下历来最低纪录。

© 2021 AFP