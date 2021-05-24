长赐轮卡苏伊士运河 埃及求偿金额降至154亿元

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（法新社开罗24日电） 长荣海运长赐轮3月堵住苏伊士运河，造成通行停摆，运河当局向日本船东正荣汽船求偿。运河管理局主席昨天晚间表示，求偿金额已降至5亿5000万美元（约新台币154亿元）。

埃及当局4月扣留排水量20万吨的长赐轮（MV Ever Given），并在当地法院提出告诉，向日本船东「正荣汽船」求偿9亿1600万美元（约新台币256亿元）。

不过，苏伊士运河管理局（SCA）主席雷比（Osama Rabie ）昨天晚间接受电视脱口秀节目主持人阿迪布（Amr Adib）访问时表示，求偿金额已经降至5亿5000万美元。

雷比：「船东预估船上载运货物的成本约7亿7500万美元，我们尊重这点，把求偿金额降至5亿5000万美元。」

长赐轮（Ever Given）是全球最大货柜轮之一，3月23日遭遇沙尘暴，打斜堵住河道，阻碍运河双向交通，干扰全球贸易。运河当局动员了埃及人力和国际救援专家，花了6天的时间，才将搁浅的长赐轮移离河道。

苏伊士运河连接红海和地中海，全球贸易逾10%仰赖这条连结亚洲和欧洲的水道。

根据苏伊士运河管理局，运河封闭期间，埃及每天损失1200万至1500万美元不等的营收。

苏伊士运河管理局所处的伊斯梅利亚（Ismailia）法院今天裁决，运河管理局向正荣汽船求偿案将移至专门法院审理，订5月29开庭。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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