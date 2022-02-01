闪电娘娘宝镜好会照 北美闪电长度770公里写新猷

（法新社日内瓦1日电） 联合国世界气象组织（WMO）今天表示，将近2年前一道闪电划破美国天际，这道闪电的长度将近770公里，写下世界纪录。

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这项已知的超级闪电世界纪录，发生在2020年4月29日，划破美国南方密西西比州、路易斯安那州和德州天际，经测量总长达768公里。

世界气象组织在声明中指出，768公里相当于纽约市到俄亥州俄哥伦布市（Columbus）的距离，或英国伦敦与德国汉堡（Hamburg）之间的距离。

这道冠军闪电的长度，比2018年10月31日巴西南部写下的旧纪录还要长60公里。

世界气象组织的专家们同时通报了已知历时最久的闪电。2020年6月18日，在乌拉圭和阿根廷北部上空雷暴发展出的单一闪电「闪」了17.1秒，比2019年3月4日在阿根廷北部写下的原有世界纪录还多了0.37秒。

其他与闪电相关的极端纪录还包括，1975年辛巴威一道闪电劈中小屋，直接劈死在屋中避难的21人，是直接造成最多人丧生的单一闪电。另外，1994年埃及德隆卡（Dronka）有闪电打中一组油槽，造成滚烫的油流入城镇酿成469人死亡，是因闪电造成间接死亡人数最多的一次。

© 2022 AFP