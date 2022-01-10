闪电袭击曼德拉出生地 游客中心遭大火吞噬

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（法新社约翰尼斯堡9日电） 南非一场闪电引发的火灾，让曼德拉出生地仍建设中的姆维索游客中心（Mvezo Welcome Centre）付之一炬。 曼德拉（Nelson Mandela）是反种族隔离的代表性人物、南非已故前总统，他的长孙曼拉．曼德拉（Mandla Mandela）发出的声明中提到，姆维索游客中心昨天「遭闪电击中，该中心的茅草屋顶起火，导致中心被完全摧毁。」 从社群媒体上的照片可以看出，将作为游客联络的起点，设有询问处、商店、餐厅的姆维索游客中心，其茅草屋顶被大火吞噬。 曼拉．曼德拉说：「这完全是天灾，并非遭人纵火或其他原因酿祸。」曼拉．曼德拉是南非国会议员，也是曼德拉出生地姆维索的部落首领。