闲置店面变身展览间 疫情下的纽约街头很艺术

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（法新社纽约28日电） 纽约店家受疫情影响一间间关门大吉，数以千计商家停业后，店面闲置多时；现在一些艺术家在非营利组织协助下进驻，将空间改为工作室与展览间，为原本死气沉沉的街头注入生气。

艺术家Sir Shadow在曼哈顿一间前身为家具行的店面中大秀「一笔画」，他说：「有时大家会说，危机带来转机，这就是转机。」

70来岁的他在纽约非营利组织Chashama协助下开了这间工作室。有25年历史的Chashama主要负责说服房东暂时捐出名下产业，让生活困难的艺术家用以作为工作室来展示他们的作品。

目前这样的工作室已有150间，而在受到疫情影响，房东闲置店面难以租出的情况下，Chasham打算加倍努力，明年之内，再增100个类似空间。

Chasham创办人兼艺术总监杜斯特（Anita Durst）告诉法新社：「现阶段当然还有很多空间可以提供，也还有很多人愿意提供。」

艺术家可免费使用这些空间，所得销售额可全数收入口袋，在零售空间天价昂贵的纽约，这样的安排宛如天赐，对房东而言，也称得上利多。

杜斯特表示：「我们让空间看起来很棒，等于为仲介开了门，所以，从那方面来说，我们是在帮忙出租。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP