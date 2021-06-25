队史首次 小熊4投手接力缔造无安打比赛

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（法新社洛杉矶24日电） 美国职棒大联盟MLB芝加哥小熊今晚4投手接力，分别是戴维斯、泰普拉、查芬与金布罗缔造本季联盟第7场无安打比赛，最后以4比0完封洛杉矶道奇。

法新社报导，虽然这是小熊队史第17场，却是队史首次由多个投手接力达成的无安打比赛。

联盟本季至今已出现7场无安打比赛，追平自1901年以来的当代纪录，1884年球季则是8场，这也是自从本季裁判开始检查，是否投手使用外部物质以增强握球能力以来，首次的无安打比赛。

小熊先发投手戴维斯（Zach Davies）独撑6局，三振打者4人次却投出5个四坏保送，用球数达94球之后被换下。他目前个人战绩5胜4负。

7局下泰普拉（Ryan Tepera）2出局后虽投出保送，仍顺利解决下一棒安全下庄，8局下接手的查芬（Andrew Chafin）1出局后虽也投出保送，不过道奇打者曼西（Max Muncy）的双杀打造成三人出局。

9局下金布罗（Craig Kimbrel）负责关门，虽然他先保送了泰勒（Chris Taylor），随后连3K让道奇无功而返结束这场比赛，最后小熊就以4比0击败道奇。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP