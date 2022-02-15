防俄罗斯攻击乌克兰 德国总理将会蒲亭

（法新社莫斯科15日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）预计今天抵达俄罗斯首都莫斯科，为避免乌克兰掀战寻找外交解方。目前西方国家与俄罗斯已释出紧张对峙有望舒缓的讯号。

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近来为说服俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）不要进攻乌克兰的外交动作频频，萧兹与蒲亭的对谈将是最新一场行动。

西方国家领袖认为俄军在乌克兰边界陈兵，是冷战结束后欧陆安全面临的最严重威胁，西方已规划一套经济制裁方案，来回应俄国对乌克兰的任何攻击。

尽管西方情报官员警告俄国可能于16日展开进攻，蒲亭与俄国外长、防长的最新评论，似乎为情势降温提供一线希望。

俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）昨天与蒲亭举行一场精心编排的会议，拉夫罗夫在会上表示，「总是有机会」与西方就乌克兰议题达成协议。

他也告诉蒲亭，与欧洲各国和华府的交涉显示，有足够机会让俄方目标取得进展，值得追求推进目标。

但在今天的德俄领袖会谈前，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）警告：「当前局势特别危险，可能随时会升级。」

贝尔伯克在声明中表示：「降温责任显然在俄罗斯身上，莫斯科必须撤军。」

「为达成和平解决之道，我们应该运用一切对话机会。」

蒲亭与他身边的高阶幕僚一直主张，当前危机是美国和西欧忽视莫斯科的合理安全疑虑所造成。

俄国2014年已并吞原属乌克兰的克里米亚半岛，并支持控制乌克兰东部顿巴斯地区（Donbas）的分离主义势力，但俄国否认计划侵略乌克兰。

克里姆林宫坚持，北大西洋公约组织（NATO）必须保证永远不会让乌克兰加入北约，并撤离已加入北约的东欧国家，实质划分欧洲的影响力范围。美国及其欧洲盟友拒绝相关要求。

© 2022 AFP