防俄进攻乌克兰 欧盟外长开会研拟重大经济制裁

（法新社布鲁塞尔13日电） 欧洲联盟（EU）成员国外交部长今天召开会议，就俄罗斯可能对乌克兰发动新的军事攻击，协调将采取的回应行动。欧盟外长已警告，他们可能祭出前所未有的经济制裁措施。

广告 继续浏览后续

由于七大工业国集团（G7）周末在英国利物浦（Liverpool）召开外长会议时，美国和主要盟邦警告克里姆林宫将面临「巨大」后果，欧盟27国外长今天在比利时布鲁塞尔开会讨论相关事宜。

欧盟国外长预料将批准一份与俄罗斯民间军事公司瓦格那集团（Wagner Group）有关联的个人和企业清单，并立即纳入现有制裁方案对象。

欧盟国外长还将示意他们已做好准备，一旦俄罗斯在乌克兰边界附近的大增兵力演变为直接军事行动，欧盟将实施锁定俄国经济的大规模新措施。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在抵达会议现场时表示：「我们将释出一个清楚讯号，俄罗斯若对乌克兰采取任何侵略行为，将付出高昂代价。」他并强调，布鲁塞尔的任何相关行动，都将与美国和英国协调。

立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也强调，威胁制裁是威慑的方法，但若证明有其必要性，制裁必须是「空前规模」。

德国握有制裁选项的王牌之一，一旦柏林判定，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）对乌克兰的行动，足以构成理由封锁连接俄国和德国的北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）。

德国新任外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）会前接受德国第二电视台（ZDF）访问时表示：「若情势进一步升温，这条天然气管线可以不提供服务。」

今天会谈结果，将协助欧盟领袖为15日与「东方伙伴国家」会面做准备，这些国家包括乌克兰、乔治亚、摩尔多瓦（Moldova）、亚美尼亚和亚塞拜然。

原本白俄罗斯也入列，但自从欧盟指控白俄强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）靠舞弊连任胜选后，便被排除在外。不过，白俄反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）目前人在布鲁塞尔。

一名欧盟高级外交官告诉法新社，欧盟希望以团结阵线向东边邻国展现，他们认为俄罗斯正在区域进行破坏稳定的干预行为。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP