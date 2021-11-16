防冬季疫情升温 英相促40到49岁成人打追加剂

（法新社伦敦15日电） 欧洲多国再度实施COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制措施下，英国首相强生今天警告英国人引以为鉴，敦促40到49岁的成人施打追加剂，严防冬季新一波疫情。

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英国科学家同意扩大国内疫苗接种计画，开放所有40到49岁的健康成人在接种完第2剂的6个月后施打第3剂。

强生（Boris Johnson）说，英吉利海峡彼岸「乌云再起」，「新一波COVID-19疫情」已从东欧、中欧蔓延至最邻近英国的几个国家。

他在唐宁街首相官邸召开记者会说：「新的疫情将冲击我们国界，我们不知道将造成什么程度的影响，但从过去经验来看，我们承受不起自满招致的后果。」

他说：「最近几天，英国确诊病例确实在上升，因此我们必须保持警戒。」

强生政府因应疫情的做法一直饱受抨击。自去年初起，英国已累计约14万3000人染疫病故。

最近几周，英国的单日确诊病例攀升到逾5万例后，逐渐稳定下来。但感染率还是居高不下。医界警告，治疗季节性呼吸道感染的各医疗诊所将无法应付额外的COVID-19患者。

去年，强生就迟迟不愿祭出防疫措施来遏止攀升的病例，最后仍旧不得不出手，影响耶诞假期的家人团聚。

强生说，他没有排除任何选项，但英国国内的COVID-19盛行率数据显示，没有迹象显示今年需要再度实施去年的措施。

但他说，接种第3剂是让社会维持开放的重要一部分。英国已让约1260万人接种第3剂，大多是年长人士。

他说：「接种率较低的国家，感染攀升幅度往往较大，因此被迫采取更严厉的防疫措施，而接种率较高的国家，目前的防疫表现较好。」

强生说：「这再度显示，如果想要控制住英国疫情，如果想避免日常生活受到新的防疫措施限制，符合资格的民众必须尽快接种疫苗。」

英国的追加剂接种计画先前仅开放给50岁以上及临床上脆弱的民众。

英国疫苗接种和免疫联合委员会（Joint Committee On Vaccination And Immunisation）也批准让16到17岁民众接种第2剂美国辉瑞大药厂（Pfizer）及德国BioNTech生技公司合力研发的COVID-19疫苗。

英国先前只开放16到17岁年龄群民众接种一剂疫苗，以等待更多关于18岁以下的接种安全性数据出炉。

英国疫苗接种和免疫联合委员会主席林伟胜（Wei Shen Lim，译音）在声明中说，新建议扩大追加剂施打对象的年龄层，「将有助于让保护力延续到2022年」。

© 2021 AFP