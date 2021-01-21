防堵变种病毒扩散 欧盟国家领导人考虑关闭边界

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（法新社布鲁塞尔21日电） 欧洲联盟领导人今天将设法解决2019冠状病毒疾病（COVID-19）变种病毒的威胁，数个欧盟国家忧心忡忡，希望关闭欧洲内部国家边界，防止疫情扩散。

一名欧盟官员表示，为了防疫，各国领导人将透过视讯举办峰会，「针对变种病毒的严重情况，提高政治意识」。

英国、南非和巴西陆续出现变种病毒，由于具高度传染性，欧盟当局提高警觉，并对来自上述国家的游客实施禁令或限制措施。

但是呼吁采取协调一致行动，关闭欧盟内部国家边界，不要重蹈3月第一波疫情覆辙的声浪愈来愈大。好几个欧盟成员国当时陷入恐慌，单方面关闭国家边界，引发交通混乱。

后来外界认为当时这个决定是个灾难，重创早已委蘼不振的欧洲经济。欧盟各国领导人如今将努力寻找方法，在消除变种病毒的同时，还要让工厂和企业维持生产能力。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）19日警告，她希望各国领导人找到阻止变种病毒蔓延的替代方法同时，也不会排除设置边界检查站的可能。

由于2月假期通常会有数以百万计欧洲人前往滑雪，与德国、法国和荷兰接壤的比利时表示，将会提出在2月假期「暂时」关闭边界的要求。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2021 AFP