防堵疫情延烧 中国提供缅甸克钦邦叛军一万剂疫苗

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（法新社曼谷24日电） 叛军发言人表示，中国已提供一万剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗给盘据在其南部边界附近的缅甸北部克钦邦反叛军。

北京当局正寻求遏阻缅甸境内新型冠状病毒疫情越界蔓延扩散至境内。

自从军方于2月初发动政变夺权以来，缅甸境内一直陷入混乱状态，尽管疫情自7月起快速升温，但医护人员参加公民不服从运动，许多医院严重人手不足。

在缅甸北部展开数十年叛乱活动的克钦独立军（Kachin Independence Army, KIA）发言人告诉法新社，KIA已收到云南当局提供的一万剂疫苗。

发言人表示，「KIA要求中国伸援，中国提供疫苗帮助我们」，但他未具体交代中方提供那个厂牌疫苗或首批疫苗何时运抵。

发言入又说，部分疫苗已支付价款，其他疫苗则属捐赠，但未提供细目。

缅甸境内最近确诊病例激增，让边界对面的中国当局深感不安。

本月稍早前，北京当局通报全国各地新增57起确诊病例，是自今年1月底以来单日最高纪录，其中包括毗邻缅甸的云南省瑞丽市（Ruili）15例。云南省卫生当局指出，其中12名染疫者是缅甸人。

捐赠给缅甸的73万6000剂国药集团（Sinopharm）疫苗，也于22日运抵仰光，缅甸官员表示，与中国接壤边界地区居民将会优先接种。

北京对缅甸拥有庞大影响力，迄今仍拒绝把缅甸军方夺权行动定位为政变。

观察家表示，北京也与沿其绵长边界附近的少数族裔民兵组织，维持结盟关系。

© 2021 AFP