防堵第5波疫情 法国巴黎取消跨年晚会与烟火

（法新社巴黎18日电） 耶诞连假将至，法国每日新增病例破5万，当局祭出更严格的抗疫措施，预计明年初起将变相强制民众施打疫苗，巴黎市政府今天也宣布取消原订于香榭大道的跨年与烟火活动。

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本周末为法国耶诞连假前的最后一个周末，COVID-19（2010冠状病毒疾病）确诊人数却不断飙升，总理卡斯特克斯（Jean Castex）昨晚在防疫会议后宣布，将采取进一步措施，以防堵第5波疫情。

卡斯特克斯警告，Omicron正以「闪电般」速度在欧洲传播，每2到3天确诊病例就翻一倍，并将自2022年初起成为法国主要病毒株。

其中将上路的主要措施，便是把「健康通行证」（passe sanitaire）改为「疫苗通行证」（passe vaccinal），也就是只有完整施打完疫苗才能作为证明，近期COVID-19阴性筛检结果将不再作数，无法转为有效通行证。

草案将于1月初在两院进行审议，若通过，未完整接种者将无法进入餐厅、文化、运动等场所，而可以接种追加剂的时间也将从原本施打第2剂后5个月，缩短至4个月。

此外，卡斯特克斯也呼吁各地方市长取消跨年晚会活动与烟火，且跨年期间，民众禁止在街上喝酒，以减少Omicron变异株群聚传播。他也希望民众减少节庆团聚人数，但并未如去年订出门槛。

有鉴于此，巴黎市政府今天宣布将回应政府呼应，取消原订于香榭大道（Champs-Elysées）上举办的跨年音乐会与烟火施放活动，避免群聚。

巴黎市政府向法新社证实，「由于疫情再起以及政府新措施，巴黎市政府很遗憾宣布，必须取消31日晚间原订于香榭大道上的所有活动。今年将不会施放烟火，也不会有DJ演出。」

© 2021 AFP