防大堡礁自世界遗产名录除名 澳洲再斥资7亿美元抢救

（法新社雪梨28日电） 澳洲今天宣布总额7亿美元（约新台币195亿元）方案，保护因气候变迁而饱受破坏的大堡礁，防止它被联合国教科文组织自世界遗产名录除名。

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澳洲在极力避免大堡礁（Great Barrier Reef）被联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）列入「濒危」世界遗产数个月后，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）宣布为期9年，总额10亿澳元（7亿美元）计画。

莫里森说：「我们支持（维护）珊瑚礁健康，以及以珊瑚礁为经济核心的观光、餐旅业者和昆士兰地区的未来经济。」

这项计画宣布的时间点是在预计的5月大选前，而莫里森必须拿下关键的昆士兰席次，才能继续掌权。

当联合国先前于2015年威胁要将大堡礁降级为「濒危」世界遗产时，澳洲订出「珊瑚礁2050计画」，并投入数10亿美元来保护珊瑚礁。

据信那些措施抑制了破坏速度，但那个全球最大珊瑚礁体系，绝大部分已经遭到破坏。

最近一项研究显示，白化自1998年以来已经影响了98%的珊瑚礁，只有一小部分没有受到影响。

绝大多数澳洲人赞同采取行动对抗气候变迁，因为他们在全球暖化持续恶化下，经历了丛林大火、旱灾、洪患等灾害。

雪梨罗伊国际政策研究院（Lowy Institute）2021年的一项民调显示，60%的澳洲人认为「全球暖化是个严重且迫切问题」。

© 2022 AFP