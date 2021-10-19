防守差到被自家球迷嘘 萨内苦练后脱胎换骨

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（法新社柏林18日电） 德国足球球星萨内长久以来给人印象攻优于守，8月还因防守表现不佳被自家拜仁球迷大嘘。但他化负评为动力苦练，让酸民闭嘴，也证明自己4500万欧元从英超曼城转来拜仁的身价。

萨内（Leroy Sane）将于拜仁慕尼黑20日欧冠作客本菲卡（Benfica）寻求三连胜时先发，以助球队继续稳坐E组龙头；拜仁上月先后战胜巴塞隆纳（Barcelona）与基辅（Dynamo Kiev）。

目前拜仁在欧冠还没让对手进过球，强化在对方半场施压的能力后，萨内绝对是拜仁防线固若金汤的功臣之一。

一如拜仁教头纳格斯曼（Julian Nagelsmann）所点出，萨内卯足全力加强自己的防守，在「反反击」方面下足功夫；所谓反反击，简单说就是当球队丢失控球权当下，全队立刻就地压迫反抢，破坏对方组织的反击。

萨内2020年从曼城转会到拜仁，但上赛季德甲表现乏善可陈，重点就是他的防守问题。

今年8月在联赛对阵科隆时，萨内因频频传球失准、掉球后要不回而遭失望透顶的拜仁球迷狂嘘，也是这场比赛彻底将他打醒。

痛下苦功后，他除在对方半场的防守加压有所进步，在自家半场给对手的压迫也更上层楼，先前5比0大胜基辅一役，萨内屡屡很快就扼杀掉方的反击，就是他决心不再疏于防守的最好例子。

至于原本就问题不大的进攻，也未因他加强防守而下滑，昨天拜仁5比1大胜列佛库森（Leverkusen）重登德甲榜首之役，萨内虽未进球，但仍充分扮演攻击发起核心。好表现让前利物浦球星兼德国后防国脚、现担任球评的哈曼（Didi Hamann）都赞赏，说萨内之前「真是被埋没了」。

萨内9月在拜仁7比0大胜波洪（Bochum）一战踢进一记惊天自由球，且不管有无持球表现都很活跃，被替补换下场时获拜仁球迷起立鼓掌，充分证明他已赢回球迷的心。

© 2021 AFP