防弹少年团单飞不解散 经纪公司股价崩跌近27%

（法新社首尔15日电） 韩国流行音乐（K-pop）天团防弹少年团（BTS）宣布暂时中断团体活动后，所属经纪公司股价今天在首尔股市早盘崩跌。

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为韩国经济创造了数十亿美元收益的防弹少年团7名成员，在庆祝出道周年的FESTA聚餐影片中投下这枚震撼弹。

消息一出，防弹少年团的经纪公司HYBE股价崩跌，截至当地时间今天上午10时40分，股价重挫27%左右。

根据彭博（Bloomberg News）报导，HYBE股价今年以来累跌近60%，迈向2020年10日挂牌交易以来最低收盘纪录，市值蒸发16亿美元（约新台币479亿元）。

防弹少年团以成名和成功后的压力解释这次单飞，表示他们计划专注于自己的个人事业。

尽管COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情导致防弹少年团演唱表演减少，但公司收益仍显着成长。

这个7人组成的防弹少年团，凭藉首张英语单曲Dynamite，登上美国告示牌百大单曲榜（Billboard Hot 100）冠军，是韩国乐坛史上第一个以全韩国人组合达此成就的歌手团体。

他们也是自英国传奇摇滚乐团「披头四」（The Beatles）以来，不到2年内在美国缔造4张冠军专辑的少数表演团体之一。

防弹少年团曾2度获葛莱美奖（Grammy）提名，但尚未获奖。

防弹少年团近期因拜访白宫、向美国总统拜登传达对抗反亚裔种族主义讯息，再度跃上头版版面。

防弹少年团也曾宣布过休假一阵子，首次是在2019年，最近一次是在2021年12月。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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