防新一波疫情 义大利加强封锁到复活节

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（法新社罗马12日电） 义大利总理德拉吉（Mario Draghi）不久前警告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）将出现「新一波」疫情，今天政府下令国内多数地区的学校、餐厅、商店、博物馆自下周起关闭。

一年前，义大利是第一个遭逢严重疫情的欧洲国家，如今再度奋力对抗疫情快速传播，目前已出现更具传染力因而使疫情加剧的变种病毒。

法新社报导，包括罗马、米兰等大城在内的多数地区自8日起，已被卫生部长史伯兰沙（RobertoSperanza）列为高风险区域，所有居民都获通知，除了上班和就医等必要理由外，都须待在家中。

德拉吉办公室表示，这些额外限制措施将实施到复活节。在4月3日到5日的复活节连假期间，义大利全国都将列为红色警戒区。

德拉吉在视察罗马费乌米奇诺机场（FiumicinoAirport）的疫苗接种中心时说：「在进入公卫紧急状态一年多后的现在，我们不幸又面临新一波疫情。去年春天的状况令人记忆犹新，我们将尽一切力量避免历史重演。」

德拉吉说，全国上周通报的新增病例超过15万起，较前一周记录在案的略少于13万1000起增加。美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，义大利累计逾317万人感染新型冠状病毒。

义大利染疫病故人数至今已逾10万人，当局实施封锁措施达数月之久，致使经济陷入自二次大战以来最严重的衰退。（译者：曾依璇/核稿：张佑之）

© 2021 AFP