防新冠病毒病例激增 俄罗斯5月1日起放假11天

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（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天支持卫生监督单位首长一项提案，准备在5月初停止上班一段时间，以避免2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增。

蒲亭在一场电视转播的会议中，回应联邦消费者权益保护暨福利监督署（Rospotrebnadzor）署长波波娃（Anna Popova）的提议。蒲亭说：「若您认为有必要，我们就这么做。我今天会签署相关命令。」

波波娃表示，5月1日至11日实施停班，是为了减少俄国人在大众运输工具上以及可能接触到病毒的时间。

很多俄国人每年5月初会去度假。5月1日劳动节（Labour Day）和5月9日二战胜利日都是俄国的国定假日。

在蒲亭作上述宣布前，5月4至7日原本应该上班。预期民众将乐见选举年有这样的停班措施。

最新措施也象徵俄国改变最近对防疫措施松手的作法。俄国全境的防疫限制多半已解除，作为疫情中心的首都莫斯科（Moscow）在年初也几乎恢复正常生活。

面对去年秋天起袭击俄国的最新一波疫情，俄国并未再度封城，而是仰赖国产的「卫星-V」（Sputnik V）疫苗来抗疫。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2021 AFP