防新变异病毒株 摩洛哥将暂停客运航班入境两周

（法新社摩洛哥首都拉巴特28日电） 摩洛哥监控COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的委员会表示，因担忧称之为Omicron的新型病毒变异株扩散，摩洛哥将从29日晚间起暂停客运航班入境两周。

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法新社报导，这个委员会发表声明说：「因新型病毒变异株Omicron在欧洲与非洲迅速蔓延，同时为了…确保摩洛哥民众的健康，于是拍板这项决策。」

暂停客运航班入境两周的措施预计从当地时间29日深夜11时59分起生效，并且将定期评估，「必要时进行调整」。

摩洛哥宣布这项决策数小时前，以色列政府表示，将从今天晚间起禁止所有外国旅客入境，以遏止Omicron的扩散。

Omicron最早在南非发现，目前已有数国通报当地民众感染这个病毒变异株的确诊病例，以致越来越多国家实施许多人期盼别再卷土重来的防疫管制。

观光业是摩洛哥的主要经济命脉，这个位于北非的国家敲定暂停客运航班入境两周之前，26日曾宣布禁止南非及其他6个非洲南部的国家旅客入境。

此外，英国卫生安全局（UK Health Security Agency）通报境内第3起Omicron确诊病例，并说这名已不在英国境内的染疫男子曾经到访南非。

英国卫生安全局说：「藉由密集追踪我们发现越来越多的病例，犹如其他国家的情况，预料未来数日还会发现更多患者。」（译者：曹宇帆）

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