防新变种病毒入侵 英飞纽约乘客登机前须附阴性证明

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（法新社纽约21日电） 美国纽约州州长古莫（Andrew Cuomo）今天宣布，搭乘英国航空或达美航空从英国飞往纽约的乘客，登机前必须先提供筛检对病毒呈阴性反应的证明。

英国出现传播力更强的2019冠状病毒疾病（COVID-19）变种病毒，令人忧心，英国航空（BritishAirways）等航空公司于是同意采取这类举措；目前已有20多个国家和地区相继宣布暂时禁止英国航班入境。

英航、达美（Delta Air Lines）和维珍航空（Virgin Atlantic）今天表示，将仅让筛检呈阴性的乘客搭机前往纽约甘乃迪国际机场（John F. KennedyInternational Airport）。3家航空公司预计本周开始实施相关举措。

古莫推文说：「从明天开始，英国航空将要求英国飞往纽约航班的乘客在登机前，必须出示对冠状病毒呈阴性反应的筛检证明。」他稍后补充说，达美航空已同意采取相同措施。

古莫说：「在新变种病毒出现之际，我们不能让历史重演。」他指的是欧洲国家旅客在今年春天把COVID-19带进纽约，重创这座城市。

古莫也呼吁美国政府加入俄罗斯、印度、西班牙和阿根廷等国行列，禁止英国航班入境。

专家认为，初期数据显示，英国出现的COVID-19变种病毒株传染力增加达70%，但目前没有证据显示会更致命，或将对疫苗效力构成影响。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP