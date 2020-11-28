防疫两样情 欧洲部分商家重开美国洛城祭新禁令

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（法新社巴黎28日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，欧美成重灾区，但在耶诞与新年假期前夕，欧洲部分国家因防疫得当，商家今天将恢复营业，美国加州洛杉矶则因疫情升温祭出新防疫禁令。

法新社报导，欧洲多国希望在耶诞和新年假期放宽防疫规定，让家家户户得以喘口气，然后再准备迎接全球预期在疫苗问世前的最后一波防疫管制。

法国的店家今天将恢复营业，同时波兰的购物中心也重新开张，比利时则是允许商店自12月1日起恢复做生意，目前的半封城状态或许将持续到明年元月中旬。德国、卢森堡与荷兰当局也采取类似的放宽措施。

义大利政府则是从29日起，在北部的伦巴底大区（Lombardy）与比第蒙大区（Piedmont），以及南部的卡拉布里亚区（Calabria）解除部分管制，并调整警戒级别从红色至橙色。

爱尔兰也宣布逐步放宽管制，以便在耶诞节前让部分商家恢复做生意，家庭能团聚。爱尔兰总理马丁（Michael Martin）发表电视谈话说，即将到来的假期，「不能够，也不会是我们习以为常的耶诞节」，但他说，放宽防疫管制将可以让大家在「严峻的2020年稍微喘口气，尤其是过去的6周」。

但在大西洋彼岸的美国加州洛杉矶郡，当地卫生主管机关以疫情持续飙升为由，祭出新防疫禁令，自30日起至少3周，限制社交聚会。

洛杉矶市是美国第2大城，这项新措施，使得洛城约2000万人受到影响，严格程度超过上周加州州长纽森（Gavin Newsom）宣布实施的夜间宵禁，也就是从晚间10时至隔天清晨5时，加州大部分地区禁止社交聚会及其他的非必要活动。

这项预定实施至12月20日为止的禁令，建议但并非要求居民尽可能待在家中，并且出门在外及周遭有人务必要戴口罩。

但是禁止家庭以外不论是公共或私人和室内或室外的社交聚会，新的禁令仍允许若干的商业活动措施，但必须缩减规模。

新颁布的禁令明订「必要的零售行业」，包括杂货店，最大客容量降至35%，但是非必要的零售据点像是室内购物中心与个人美容服务如美甲沙龙，仍可维持20%的客容量。

只要个人出门在外与他人保持距离并戴口罩，海滩、步道与公园仍开放，并且同样适用于高尔夫球场、网球场、溜冰园区与其他的户外休闲设施。

所有室内与户外的酒吧、餐厅、酒庄与啤酒厂仍禁止营业，这是延续先前洛杉矶郡颁布，只准这些场所经营外带与外送服务的规定。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP