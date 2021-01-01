防疫中前往加勒比海度假 加拿大官员辞职

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（法新社渥太华31日电） 加拿大安大略省财政部长菲力普斯（Rod Phillips）今天请辞，他在当局实施严格防疫封锁措施并呼吁国民避免非必要出国的情况下，被发现与家人前往阳光明媚的加勒比海度假。

菲力普斯同时也是安大略省（Ontario）省议员。他在抵达多伦多机场时对记者表示，他要为自己「又笨又蠢的错误」道歉；并说，「对于我在不该旅行的时候旅行这个事实，我没有任何藉口」。

当局呼吁民众，今年不要在耶诞假期参与人多的聚会，在此情况下，菲力普斯的幕僚不断替他在社群媒体发文，让人误以为他待在家里过节。其中甚至有一段影音，是他在壁炉边感谢加拿大人努力防疫。

安大略省省长福特（Doug Ford）随后表示，他已接受菲力普斯辞职。

福特发表声明说：「在安大略省民众做出这么多牺牲的时刻，今天这份辞呈展现了我们政府严肃看待以高标准自持的义务。」

当地媒体本周揭露，菲力普斯于2020年12月13日飞往加勒比海圣巴特岛（St. Barts），当时加拿大单日新增2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例迭创新高。据报他还曾于2020年8月赴瑞士旅行。

菲力普斯说，如果早知两周后病例激增会迫使安大略省封锁30天，他当时就会取消行程了。不过，当局多月来一直警告官员，不要出远门。

安大略是加拿大人口最多的一省，也是全国经济火车头。单是在安大略省，今天就新增3300起病例。

© 2021 AFP